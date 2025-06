Arthur Cabral assina com Botafogo e vai para o Mundial de Clubes

Assim, o Alvinegro pagará 15 milhões de euros (R$ 95 milhões) ao Benfica – entre custo fixo e bônus por metas atingidas. Contudo, a chance de futuramente ir para o Lyon – que também pertence a John Textor – pesou na decisão do jogador, que não deseja fechar as portas para um eventual retorno ao mercado europeu.

O atacante Arthur Cabral assinou o contrato com o Botafogo na manhã deste domingo (8). Assim, ele será anunciado como reforço para o Mundial de Clubes . O vínculo é de três anos e meio. Embora o acordo entre o jogador e o clube já houvesse sido fechado na última sexta-feira, a confirmação só se deu com a assinatura.

Arthur deixa o Benfica para suprir a lacuna deixada no ataque em função da venda de Igor Jesus ao Nottingham Forest. O atacante está em Lisboa, portanto encontrará a delegação do Botafogo já nos Estados Unidos para a disputa do Mundial de Clubes.

O técnico Renato Paiva conversou com Arthur Cabral nos últimos dias e disse que o atacante terá protagonismo dentro do esquema do jogo.

Quem mais vai para o Mundial de Clubes pelo Botafogo

Goleiros: John, Raul, Léo Linck e Cristhian Loor

Laterais: Mateo Ponte, Vitinho, Telles, Marçal e Cuiabano

Zagueiros: Bastos, Jair, Kaio Pantaleão, Barboza e David Ricardo

Volantes: Gregore, Marlon, Allan, Danilo Barbosa e Newton

Meias: Savarino, Álvaro Montoro e Santiago Rodríguez

Atacantes: Igor Jesus, Artur, Mastriani, Rwan Cruz, Kayke, Nathan Fernandes e Matheus Martins