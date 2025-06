Liverpool perto de confirmar a contratação mais cara da história da Premier League

O Liverpool está disposto a investir alto por Florian Wirtz e está perto de confirmar a contratação mais cara da história da Premier League. O clube inglês deve oferecer cerca de 135 milhões de euros pelo jogador. Segundo fontes da Alemanha e da Inglaterra, os Reds chegaram a um acordo com o Leverkusen pela transferência do atleta para Anfield. O jornal ‘Bild’ revelou que os alemães deixaram Wirtz fora da turnê pela América do Sul, marcada para acontecer entre 14 e 24 de julho. Isso indica que o jogador de 22 anos já não faz mais parte dos planos do Leverkusen para a temporada 2025/26.

