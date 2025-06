Jorginho treinou pela manhã no CT do Flamengo

Jogador assinou com o Rubro-Negro até julho de 2028 e fará sua estreia no Mundial de Clubes, que começa na próxima semana

Novo reforço do Flamngo, Jorginho realizou seu primeiro treino na manhã deste sábado (7) no CT Ninho do Urubu ao lado dos companheiros que não estão com as respectivas seleções nesta Data Fifa. Como ele estava no Arsenal, o jogador vem de fim da temporada europeia.

Dessa forma, há cautela com o jogador justamente por conta do fim da temporada europeia. Além disso, ele teve uma pneumotórax no Arsenal, mas já está totalmente curado e o departamento médico informou que o volante está bem.