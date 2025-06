Ex-jogador crê que Mbappé ficou decepcionado com título inédito do PSG

Ex-zagueiro, campeão do mundo com a França avalia que pela conexão com o PSG, a conquista da Liga dos Campeões foi doída para o astro francês

“Acho que ele (Mbappé) ficou chateado [com o título do PSG]. É da natureza humana. É mais doloroso para ele porque o coração dele está no PSG. No ano passado, ele era um líder, mas eles se adaptaram sem ele”, explicou Desailly.

De acordo com o ex-zagueiro da França, a decepção do astro está atrelada à conexão que Mbappé criou com o PSG do que a sua ausência no elenco que alcançou o inédito título.

“Acho que é muito doloroso para ele, mesmo que ele seja o artilheiro da Europa e tenha jogado bem pelo Real Madrid. Mas a natureza humana também lhe dirá que, mesmo que você não tenha vencido este ano, tudo bem. Você tentou e deu o seu melhor, e não foi o suficiente”, acrescentou o ex-defensor.

Nas redes sociais, grandes estrelas que fizeram parte do movimento de ascensão parabenizaram o PSG pelo título. Foram os casos de Neymar e o próprio Mbappé.