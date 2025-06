Com participação de Cano, Fluminense realiza primeiro treino nos Estados Unidos

Elenco tricolor faz atividade no campo da Universidade da Carolina do Sul já de olho na estreia no próximo dia 17, contra o Borussua Dortmund

A atividade de reconhecimento no campo do Estádio Eugene Stone III foi em dimensões reduzidas e com os jogadores divididos em grupos. Um deles, aliás, trabalhou na academia. O grupo retoma os treinamentos neste domingo, às 11h (de Brasília).

De olho na estreia pelo Mundial de Clubes, o Fluminense realizou seu primeiro treino nos Estados Unidos. Neste sábado (7), o elenco conheceu as dependências da Universidade da Carolina do Sul, em Colúmbia, a casa tricolor durante a competição.

Germán Cano, que se recuperou de lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo, participou sem restrições do treino. A mesma situação se aplica a Bernal e Keno. Já Canobbio não abriu da máscara na atividade.

Tanto gramado quanto a estrutura da sede do Fluminense no Mundial de Clubes, aliás, receberam bons elogios do elenco e do técnico Renato Gaúcho.

O Fluminense integra o Grupo F e tem estreria marcada para o próximo dia 17, às 13h (de Brasília), frente aos alemães do Borussia Dortmund. O primeiro desafio será no MetLife Stadium, em Nova Jersey. O time volta ao mesmo local no dia 21, quando enfrenta o Ulsan (CDS), às 19h (de Brasília). O Tricolor conclui sua participação na primeira fase contra o Mamelodi Sundowns (AFS), no dia 25 às 16h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami.