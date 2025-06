Alisson vê defesa melhorar nas mãos de Ancelotti e ânimo renovado na Seleção

Carlo Ancelotti já vem fazendo mudanças significativas e importantes na Seleção Brasileira. Principalmente na defesa. Pelo menos é a visão do goleiro Alisson, que concedeu entrevista coletiva neste sábado (07/6). O arqueiro acredita que, apesar do pouco tempo, já vê o Brasil com uma organização defensiva melhor em relação aos últimos jogos.

“Acho que o mister já trouxe uma organização defensiva muito boa para esse jogo especificamente contra o Equador, uma equipe física, de muita velocidade, que usa muito a bola longa. Demandaria da nossa equipe igualar os duelos, chegar firme, ser forte. Ele trouxe para essa primeira partida um foco, ter um sistema defensivo sólido, acredito que isso é uma base para toda boa equipe”, falou Alisson.

Mais do que uma equipe organizada, Alisson também vê o ânimo renovado no Brasil após a chegada do italiano. O goleiro pregou pés no chão com este novo início de trabalho, mas sabe que a presença de Ancelotti dá outra energia ao elenco.

“Acredito que nós, dentro do elenco, temos pés no chão, sabemos que futebol é processo, não adianta atropelar as coisas e achar que de uma hora para outra se resolverão todos os problemas. O Ancelotti traz muita coisa, tem muita contribuição, se nota só pela presença dele. É um treinador que tem muita história no futebol, carrega isso com ele para onde quer que vá, aqui na seleção não é diferente. Mas temos os pés no chão, a expectativa é mais da parte do torcedor, pois se vê potencial, se vê jogadores desempenhando bem nos clubes, conquistando títulos. E se tem a expectativa de que isso aconteça aqui também, mas sabemos a dificuldade que é. Esperamos que o Ancelotti possa nos trazer isso, trazer tranquilidade para que a gente possa trabalhar”, finalizou.

