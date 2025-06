Vídeo! Jogadores da Premier League disputam corrida contra carro de F1

Largie Ramazani, Wilfried Gnonto e Isaac Schmidt, três dos jogadores mais rápidos do Leeds United, tiveram um desafio inusitado na carreira: ao invés de correr contra o adversário, correram contra um carro.

Assim, no estádio Ellan Road, os três atletas participaram de uma corrida contra um carro da RBR pilotado por Arvid Lindblad, promessa de 17 anos da Fórmula 2. O desafio faz parte de uma ação publicitária, uma vez que o clube inglês tem como patrocinador a mesma empresa de energéticos responsável pela RBR na Fórmula 1. Dessa forma, a ideia do desafio era uma corrida de uma grande área à outra, com um obstáculo no meio.