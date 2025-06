Versão Real Madrid bem distante apesar de Ancelotti

Vini Jr participou das principais chegadas de perigo do Brasil no empate sem gols com o Equador, fora de casa , na estreia de Carlo Ancelotti. Mas, ainda assim, segue sem ser o mesmo do Real Madrid de Ancelotti.

Falta conjunto a essa Seleção, mas principalmente conhecimento do elenco. O time segue muito distante de ser razoável e vai dar muito trabalho a Ancelotti, que ao menos ficou satisfeito com a organização defensiva. A evolução, portanto, precisará ocorrer nos outros setores.

Chego, assim, aos homens responsáveis pela armação de jogo. Ué, mas cadê o Brasil com a bola, com um jogo mais fluído? Não há dúvidas. O que faltou mesmo foi no ataque.

Está mais do que claro: se antes da chegada do italiano, o discurso do antecessor Dorival era montar uma Seleção para Neymar, a nova versão precisará ajudar Vini Jr a apresentar seu melhor futebol.

Diante do competitivo Paraguai no próximo dia 10, Vini Jr terá mais uma oportunidade (… e contando!) de ser o que era no Real Madrid de Ancelotti. E, por favor, sem cobranças ao “Melhor do Mundo”. Afinal, será apenas o segundo jogo com Carleto, que o adora.

