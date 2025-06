Venezuela vence Bolívia em jogo com gol contra bizarro

Venezuelanos se isolaram na disputa por vaga na repescagem e seguem na cola do G6

A Venezuela segue viva na disputa por uma vaga na Copa do Mundo de 2026. Afinal, a Vinotinto venceu a Bolívia por 2 a 0, nesta sexta-feira (6), em Maturín, pela 15ª rodada das Eliminatórias , e se isolou na briga pela repescagem. Além disso, o resultado também manteve a seleção venezuelana na cola do G6. Héctor Cuellar (contra) e Salomón Rondón marcaram os gols da vitória.

Com a vitória, a Venezuela chegou aos 18 pontos e segue na sétima colocação. Porém, se afastou da Bolívia, que se complicou na disputa por uma vaga na repescagem e agora tem 14 pontos no oitavo lugar. A Vinotinto volta a campo na próxima terça-feira (10), às 20h (de Brasília), contra o Uruguai, em Montevidéu, enquanto a La Verde recebe o Chile, no mesmo dia, às 17h, em El Alto.

Bolívia faz gol contra bizarro e se complica

A Venezuela começou melhor. Apesar de ter apenas 41% da posse de bola, a Vinotinto foi beneficiada com um gol contra bizarro da seleção boliviana aos cinco minutos. Afinal, o volante Héctor Cuellar recuou para o goleiro Billy Viscara, mas a bola passou entre as pernas e foi para o fundo das redes.

O gol contra desanimou a Bolívia. A La Verde teve mais a posse de bola, mas não conseguiu transformar o volume em oportunidades claras. Até finalizou quatro vezes, mas nenhuma levou perigo ao goleiro Rafael Romo. Gabriel Villamíl teve a melhor chance na reta final da primeira etapa, mas mandou por cima.

Por outro lado, a Venezuela levou mais perigo. Savarino, do Botafogo, deu trabalho e teve duas chances, mas Billy Viscara salvou. Josef Martínez também assustou, mas a bola saiu pelo canto. Contudo, Salomón Rondón não vacilou. O veterano centroavante recebeu na área e finalizou sem chances de defesa.