Vegetti compartilha gol de cabeça do filho: ‘O fruto não cai longe da árvore’

Especialista em gols de cabeça, centroavante do Vasco não esconde a alegria com gol do filho

Vegetti aproveitou a folga para curtir mais tempo com a sua família. Em vídeo publicado pela esposa Joselina, o centroavante do Vasco aparece jogando bola com o pequeno Vittorio. O filho do jogador, de apenas três anos, mostrou que puxou o pai e fez um gol de cabeça, levando o camisa 99 à loucura.

“O fruto não cai longe da árvore”, brincou Vegetti ao compartilhar a publicação da esposa.