Tottenham demite Postecoglou mesmo após título da Liga Europa

O treinador australiano, de origem grega, comandou a equipe por duas temporadas marcadas por altos e baixos. Em sua estreia, levou o Tottenham ao 5º lugar na Premier League, ficando a somente dois pontos de uma vaga na Champions. Além disso, na época, Postecoglou chegou a afirmar: “Na segunda temporada, sempre ganho títulos pelos clubes por onde passo.”

E ele cumpriu a promessa. Na temporada seguinte, levou os Spurs à conquista da Liga Europa ao vencer o Manchester United na final. Além disso, o último título do Tottenham havia sido a Copa da Liga Inglesa, em 2008.

Following a review of performances and after significant reflection, the Club can announce that Ange Postecoglou has been relieved of his duties.