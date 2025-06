Thiago Silva aponta a intensidade como maior diferença entre futebol brasileiro e europeu

O próximo desafio do Fluminense na temporada 2025 será contra o Borussia Dortmund na estreia do Mundial de Clubes, no dia 17 de junho, às 13h

O zagueiro Thiago Silva, que passou 16 anos nas maiores ligas da Europa, comentou qual é a maior diferença entre o futebol praticado no Brasil e no Velho Continente. De acordo com o capitão do Fluminense, a intensidade é o que mais destoa entre as escolas futebolísticas.

“Vou falar da última liga que eu joguei, que é a Premier League. A intensidade é completamente diferente. É compreensível, porque lá você joga seis a sete meses em condições perfeitas, que são 18 °C a 20 °C. Aqui no Brasil, não tem como colocar intensidade com o clima que nós temos. Você coloca intensidade no primeiro tempo, no segundo não consegue andar. É muito calor. Isso, para a gente, é muito ruim, muito pesado. Por isso não se tem grandes intensidades no futebol brasileiro. Por conta do gramado e do clima. Mas o gramado, podemos resolver”, afirmou o camisa 3 ao ge.