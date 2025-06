Scaloni fala em ‘nova fase’ após conquista simbólica das Eliminatórias

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“O primeiro tempo foi nosso, o time estava a caminho de marcar. No segundo tempo, eles nos deram trabalho. Eles jogaram bem no segundo tempo. No segundo tempo, nós defendemos, tentando fazer o segundo gol com alguns contra-ataques. Futebol é assim: quando você domina, você busca o gol, e se não, você defende. O Chile é um adversário difícil para todos; é sempre uma equipe difícil. Os anos passam para todos, como para todas as seleções, e o importante é que os jovens jogadores consigam contribuir”, ressaltou.

Com a vaga já garantida na Copa, Scaloni aproveitou para fazer testes na equipe. Em um deles, promoveu a estreia de Franco Mastantuono na seleção, com apenas 17 anos, nove meses e 22 dias. O treinador destacou a qualidade do jogador e também citou uma grande mudança no time nesta reta final de Eliminatórias.

“Estamos felizes pelo Franco. Tentamos mantê-lo calmo nos últimos dias. Para um garoto daquela idade, as primeiras experiências são incríveis, então não queríamos deixá-lo nervoso. Eu disse a ele que ele entraria pela direita; ele tem um grande futuro. Ele tem 17 anos, e isso é importante saber. Ele tem um grande futuro, e nós temos uma grande mudança”, enfatizou.