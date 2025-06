Real Madrid anuncia novo primeiro uniforme inspirado no Bernabéu

Nova camisa branca, com linha amarela, será utilizada a partir da disputa do Mundial de Clubes, neste mês de junho, nos Estados Unidos

Com isso, a casa da equipe merengue ganhou a homenagem na combinação de texturas, que tem o objetivo de remeter às linhas do Bernabéu antes e depois da reforma.

Nos momentos que antecedem o Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, o Real Madrid anunciou, nesta sexta-feira (6), o novo uniforme 1 para a temporada 25/26. Nesse sentido, a camisa faz referência às gerações passadas do time e tem inspiração no lendário estádio Santiago Bernabéu.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Além disso, o uniforme branco traz de volta uma linha amarela. Design parecido com a das camisas usadas por Kaká e Cristiano Ronaldo em 2009. De acordo com a fornecedora de material esportivo, a cor amarela faz referência ao emblema do Real e à identidade que une diferentes gerações.