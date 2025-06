Presidente do Cuiabá cobra dívida milionária de Atlético, Corinthians, Grêmio e Santos

“Nós temos hoje quatro clubes que nos devem. O Corinthians deve R$ 18 milhões para o Cuiabá. Está previsto para nos pagar em julho, no dia 17. Vence a primeira parcela do plano coletivo que eles fizeram na CNRD”, afirmou Cristiano em entrevista ao ‘ge’.

O presidente do Cuiabá, Cristiano Dresch, fez questão de falar sobre as dívidas de clubes com o Dourado. O dirigente revelou que os débitos de Corinthians, Santos, Grêmio e Atlético-MG juntos somam mais de R$ 40 milhões por conta de compra ou venda de jogadores.

“O Santos nos deve R$ 16,3 milhões, aproximadamente. Esse valor se refere à última parcela da venda do Joaquim, além das parcelas relativas à negociação com o Tigres, do México. Eles deveriam ter nos pagado em janeiro. Não pagaram. Tentamos várias vezes um acordo, mas não conseguimos nenhum retorno do Santos. Por isso, acionamos a CNRD”, destacou.

“Temos também a situação do Grêmio, que é ridícula — vou usar a mesma palavra que usei em relação ao Corinthians. O Grêmio recebeu o valor do Vitória no dia 15 de março e deveria ter repassado a nossa parte. Eram cerca de 120 mil dólares, dos 300 mil que temos direito (40%), e não nos pagaram”, desabafou o presidente.

No caso do Corinthians, Cristiano se refere à venda do atacante Raniele ao Timão. O Cuiabá, aliás, já acionou a CBF para contestar a dívida. Com relação ao Santos, o Cuiabá quer a porcentagem sobre a venda do zagueiro Joaquim ao TIgre, do México. O Dourado, afinal, detinha 30% dos direitos econômicos do atleta. Por fim, o Grêmio também não repassou o valor no momento da venda do volante Pepê ao Vitória. O Dourado alega que tinha 40% dos direitos do jogador.