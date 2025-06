Presidente diz que Fluminense vai para ‘disputar e vencer’ o Mundial

Em entrevista após o evento do Governo do Estado do Rio de Janeiro realizado nesta quinta-feira (5) para divulgar apoio aos clubes cariocas na competição internacional, o presidente Mário Bitencourt falou sobre a expectativa para a disputa do Mundial.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“A gente sonha com isso [ser campeão]. O tempo todo. Estamos indo para lá para disputar a competição e para vencer. Obviamente que a gente sabe que é um campeonato difícil, estão os maiores clubes do mundo, principalmente os da Europa. Mas eu falei isso para os jogadores essa semana: são 32 clubes, como uma Copa do Mundo de Seleções são 32 países. Depois se transforma numa competição eliminatória e em um mata-mata tudo pode acontecer. E estamos muito confiantes em fazer um bom campeonato”, disse Mário Bitencourt.

O presidente ainda lembrou que o Mundial será disputado nos Estados Unidos, onde a Seleção Brasileira venceu a Copa do Mundo de 1994 com Branco e Parreira, que têm histórias marcantes no Fluminense.