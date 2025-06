Presença de Tainá Militão em arraia de Rodinei ‘reúne e separa’ time das flaesposas

Rodinei, ex-jogador do Flamengo, fez um arraial em sua residência para comemorar seu aniversário no Rio de Janeiro. O evento, portanto, marcou o reencontro de algumas integrantes da ‘Flaesposas’, uma vez que jogadores e ex-atletas do Rubro-Negro compareceram.

Com Tainá Militão e Éder Militão curtindo a folga do jogador do Real Madrid no Brasil, o casal marcou presença no evento – e foram a caráter. A influencer já fez parte do grupo, pois foi casada com o zagueiro Léo Pereira. Aliás, ele e a namorada Karoline Lima, não compareceram.