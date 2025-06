Porto, rival do Palmeiras no Mundial, anuncia meia que custou quase R$ 100 milhões

O meio-campista pode enfrentar o Palmeiras na estreia do Porto no Mundial

No caso, o Porto pagou 15 milhões de euros fixos pela contratação do jogador espanhol, que até então estava jogando pelo time árabe Al-Ahli. Convertendo para a nossa moeda, essa contratação custou cerca de R$ 96 milhões. O contrato assinado é até 2030.

“Estou muito contente por esta transferência. Acho que é o melhor para esta fase da minha carreira. O FC Porto desde sempre me fez ter grande confiança neste projeto e, por isso, quero agradecer ao presidente – por fazer todos os possíveis para chegarmos a bom porto e dar-me essa confiança -, ao treinador e ao Andoni Zubizarreta. Todos são incríveis, é com grandes pessoas como eles que este grande clube cresceu e estou muito motivado para representar o FC Porto”, afirmou o jogador.

Com o contrato fechado com o Porto, Gabri Veiga chegou a fazer uma declaração, afirmando que essa foi a melhor decisão para a sua carreira.

O meio-campista espanhol vem se destacando de uns anos pra cá. Em 2022, quando jogada pelo Celta de Vigo, ele foi promovido para o time principal e teve uma ótima temporada. Posteriormente, em 2023, ele seria comprado pelo Al-Ahli em plena época do “boom” do futebol saudita. Porém, seu desempenho no Al-Ahli foi abaixo do esperado, tendo marcado 12 gols e 10 assistências ao longo dos 66 jogos que disputou pelo time.

A estreia do Porto no Mundial já pode contar com a presença do meio-campista. Ela vai ocorrer na partida contra o Palmeiras, que vai ocorrer no dia 15 de junho nos Estados Unidos, às 19h (horário de Brasília).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.