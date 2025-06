Pantaleão é apresentado no Botafogo: ‘Fiz a escolha certa’

O zagueiro Kaio Pantelão é o primeiro reforço do Botafogo apresentado nesta nova janela de transferências internacionais. Nesta sexta-feira (6), no Estádio Nilton Santos, o defensor, ainda tímido com as respostas, falou pela primeira vez como jogador do Glorioso. Em suas primeiras palavras, enalteceu elenco, torcida e o ambiente no Mais Tradicional. O jogador assinou com a Estrela Solitária até junho de 2028.

“Fiz a escolha certa. Acompanhei um pouco do elenco, apesar de estar na Rússia. Jogadores de muita qualidade. Podemos, sim, fazer um bom campeonato (Mundial de Clubes) e mostrar por que chegamos lá. Estive, aqui, contra o Ceará. Vi a torcida apoiando, mesmo quando o time levou um gol. Não vejo a hora de sentir esse afeto dentro de campo. Falei com Alex (Telles). Ele me falou: ‘Você vai chegar agora e vai parecer um ano’. Muito feliz por defender o Botafogo”, disse o beque.