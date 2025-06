Palmeiras lança camisas na versão de manga longa

O Palmeiras lançou nesta sexta-feira (6) os novos uniformes, inspirados na temperatura fria do estado de São Paulo. As camisas de mangas longas, dos uniformes número 1 e 2, foram criadas em parceria com a Puma, fornecedora de material esportivo do clube.

Dessa vez, o clube optou por vender as peças exclusivamente na versão Torcedor Masculino Adulta, com tamanhos que vão do PP ao 2GG. Cada uma custa R$ 429,99.