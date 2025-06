Noruega atropela a Itália e mantém 100% nas Eliminatórias

Com primeiro tempo surpreendente, a Noruega não tomou conhecimento do adversário e venceu a Itália por 3 a 0, nesta sexta-feira (6), no Ullevaal, em Oslo. Com gols de Sorloth, Antonio Nusa e Haaland, os noruegueses garantiram os três pontos na 3ª rodada do Grupo I das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 e seguem com 100% de aproveitamento na competição.

Dessa maneira, a Noruega chegou a nove pontos e deu um passo importante para manter o sonho de disputar uma Copa do Mundo. A seleção norueguesa está na liderança isolada do Grupo I, com três a mais que Israel, vice-líder. Na terceira posição, aparece a Estônia, com três pontos, enquanto Itália e Moldávia, ainda zeradas, completam a chave.