Montoro é apresentado no Botafogo: ‘Mostrar que estou à altura do clube’

O técnico do Botafogo, Renato Paiva, definiu Montoro como a grande joia do futebol argentino ao lado de Mastantuono, do River Plate. Nesta sexta-feira (6), no Estádio Nilton Santos, o Glorioso apresentou o meia-atacante. Perguntado sobre o desafio de representar a camisa do atual campeão brasileiro e da Libertadores, o jovem de apenas 18 anos não se esquivou. O hermano tem noção da condição e da expectativa que gera na torcida alvinegra.

“Não vi a entrevista, mas quero agradecer a ele por me ver assim. Tento não entrar muito nas redes, nesses momentos, onde mais se fala. Não sei se estou pronto. Creio que sim. Tenho que demonstrar em campo e dar meu melhor para mostrar que estou à altura do clube”, disse o jovem meia-atacante, em pergunta do Jogada10.