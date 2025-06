Laterais sobem de produção com Diniz, mas lado defensivo requer atenção no Vasco

Isso porque ambos têm pisado com mais frequência na área adversária, como elemento surpresa para finalizar ou dar um passe a algum companheiro. Pela esquerda, Piton aparece para fazer cruzamentos, na busca por encontrar Vegetti na área. Assim, ele tem duas assistências sob a batuta do novo comandante.

Ainda é cedo para uma avaliação concreta sobre o trabalho de Fernando Diniz no Vasco. Afinal, o treinador só teve seis partidas até o momento, e ainda não teve tempo para implantar seu estilo de jogo. No entanto, a maior participação dos laterais Paulo Henrique e Lucas Piton no apoio é notória, algo que chama a atenção.

“O professor vem trabalhando e dando liberdade para os laterais. Enquanto um finaliza de um lado, o outro sempre pisa na área, com a sustentação dos volantes e zagueiros para não tomar contra-ataque. Temos muita liberdade em pisar na área. Fico feliz pelo gol, pois é mérito do nosso trabalho e a confiança que o professor tem dado para nós”, disse.

Paulo Henrique, por sua vez, soma um gol e uma assistência nesses seis jogos e tem aparecido com frequência para fazer corredor. Titular absoluto do setor, ele perdeu um dos pênaltis contra o Operário-PR pela Copa do Brasil, mas nos 90 minutos, é um jogador esforçado e que exerce bem a sua função.

Atenção a vacilos e espaços defensivos

Mesmo com destaque no apoio, os laterais necessitam redobrar a atenção ao sistema defensivo. Isso porque ambos, sobretudo Lucas Piton, têm concedido espaços que passam a ser explorados com frequência pelos pontas e atacantes adversários. A desatenção pode custar caro à equipe carioca, que tenta reagir na temporada, ainda mais no Brasileirão.

Um exemplo disso foi no duelo com o Fantasma pela Copa do Brasil. O Vasco vencia a partida e encaminhava a classificação, porém o lateral-esquerdo viu Ademilson superá-lo, na área, nos minutos finais, o que levou a definição da vaga para as penalidades máximas.

Em outro momento, o jogador não foi eficiente na marcação e não conseguiu coibir o ataque do Lanús, logo na estreia de Diniz. Obviamente, a cobertura dos volantes também não encaixou, algo que necessita ser corrigido pelo treinador na parada do Mundial, assim como aumentar o entrosamento e conhecer a base e alguns atletas de perto.