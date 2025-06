Jornalista esclarece razões que levaram Neymar aos Estados Unidos

Além do compromisso profissional, o camisa 10 do Santos ainda deve cumprir uma agenda extracampo em Miami durante a Data-Fifa

As especulações sobre o futuro de Neymar Jr. voltaram a dominar a bolha esportiva após sua visita ao consulado dos Estados Unidos, no Rio de Janeiro, na última quinta-feira (06). Acontece que a ida do astro ocorreu às vésperas da estreia da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, no próximo dia 14 — intensificando os rumores de uma possível transferência. Contudo, o episódio não teve qualquer relação com questões profissionais.

De acordo com a coluna Leo Dias, o astro esteve no consulado norte-americano apenas para regularizar seu visto. O procedimento tornou-se necessário após o camisa 10 concordar com uma gravação publicitária em Miami, prevista para o período Data-Fifa. Assim, neste contexto, não há qualquer hipótese de ida ao futebol mexicano, por exemplo.