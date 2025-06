Jorginho desembarca no Rio para assinar com o Flamengo

Novo reforço do Flamengo para a sequência da temporada, o volante Jorginho chegou ao Rio de Janeiro. Na manhã desta sexta-feira (6), o jogador desembarcou no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, para se apresentar ao clube, passar por exames médicos e assinar contrato de três anos.

Dessa forma, o jogador, que defendia as cores do Arsenal-ING, já teve os primeiros contatos com torcedores, que acompanharam de perto sua chegada, com direito a cumprimentos e fotos.