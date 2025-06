Há 10 anos, Barcelona fazia história na Champions com o trio MSN

Há exatos 10 anos, o Barcelona comemorava o título da Champions 2014/15, ao vencer na final a Juventus pelo placar de 3 a 1. Com gols do meia Ivan Rakitić e dos atacantes Luis Suárez e Neymar, o clube conquistava pela quinta vez a competição em sua história. Os dois últimos, inclusive, fizeram trio de sucesso com o argentino Lionel Messi, que na ocasião comemorou seu quarto e também último título do principal torneio do futebol europeu.

Na conquista da orelhuda, o setor ofensivo do Barça se destacou, tendo marcado 31 gols. Além do estrelado trio de ataque, conhecido pela sigla “MSN”, a equipe também contava com uma consolidada geração, com nomes como Piqué, Mascherano, Busquets, Iniesta e Xavi Hernández. Treinada por Luis Enrique, a equipe fez história e conquistou todos os títulos possíveis no ano de 2015. Além da Champions, o clube também venceu o Campeonato Espanhol, a Copa do Rei e o Mundial de Clubes.