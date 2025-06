Galvão apoia estreia de Ancelotti na Seleção: ‘Não esperava nada diferente’

Técnico italiano preferiu adotar uma postura mais defensiva em seu primeiro jogo no comando do Brasil em duelo contra o Equador

“Eu tenho certeza que muita gente deve estar decepcionada com o resultado e com a forma com que a partida foi jogada nesse 0x0 de Equador e Brasil na estreia do técnico Ancelotti. Eu não esperava nada diferente. Nenhum técnico é mágico. Ninguém faz mudar inteiramente um time por dois dias para se treinar. Então o que ele fez? Eu o conheço bem. Há muito tempo. Tudo o que deve ter passado na cabeça dele deve ter sido. Não posso perder. A Seleção Brasileira não pode perder nessa minha estreia”, avaliou o narrador.

A Seleção Brasileira não teve uma atuação inspirada na estreia de Carlo Ancelotti no comando da equipe. Assim, o time Canarinho ficou apenas no empate com o Equador, em Guayaquil, na última quinta-feira (05/06). O narrador Galvão Bueno demonstrou compreensão com a estratégia mais defensiva do treinador italiano.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Então, ele confiou mais naqueles jogadores que ele conhece no dia a dia, no futebol europeu, com laterais que apoiam menos, se seguram mais, com dois volantes e movimentação no ataque, marcação baixa, para tentar espaço para contra-ataque na velocidade com o Estêvão e com o Vinicius, já que o Raphinha está fora, só volta no jogo contra o Paraguai. As entrevistas deixaram isso muito claro. Quando os jogadores disseram, marcamos bem, tivemos um esquema defensivo forte, o Equador teve poucas chances claras, e a gente conseguiu controlar o jogo”, complementou o profissional de comunicação.

Galvão cita possível retorno de Neymar

O comunicador também frisou que o treinador não tinha a força máxima da Seleção à sua disposição e lembrou das ausências de Raphinha e Rodrygo. Aliás, até demonstrou esperança que Neymar possa voltar ao time Canarinho.

“Teve mais posse de bola, mas evitamos que eles criassem grandes lances em grandes momentos. Esse foi o pensamento, tenho certeza absoluta, do Ancelotti. Ele tem Raphinha para voltar, ele tem Rodrygo que está machucado, ele tem várias opções, ele pode mexer no meio-campo. Um dia pode até ter o Neymar de volta, se o Neymar se recuperar tempo para outros jogos, para sequência de trabalho, para a Copa do Mundo. Então, nunca passou pela cabeça dele perder, arriscar para perder, não”, pontuou Galvão .