Fluminense negocia a contratação de Soteldo, do Santos

Tricolor tenta chegar a um denominador comum com a diretoria do Peixe para que atleta seja o primeiro reforço para o Mundial de Clubes

Em meio à janela extra de transferências, o Fluminense se aproxima da contratação de um reforço para a sequência da temporada e a disputa do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. Afinal, o clube negocia a compra do atacante Soteldo, que atualmente defende as cores do Santos. A informação é do jornalista venezuelano Carlos Tarache.

Por outro lado, o Peixe pede uma quantia que o Tricolor não está disposto a pagar pelo atleta, de 27 anos. Mesmo assim, as duas diretorias buscam chegar a um denominador comum para selar o negócio. No momento, o jogador está com a seleção da Venezuela para a disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.