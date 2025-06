Fluminense e Grêmio empatam pelo Brasileiro Feminino. Ruim para os dois

Com este 1 a 1, os tricolores do Rio e do Rio Grande do Sul vão encerrar a rodada mais uma vez fora do G8 do Brasileirão / Crédito: Jogada 10

Grêmio e Fluminense se enfrentaram na noite desta sexta-feira, 6/6, pela 14ª rodada do Brasileirão Feminino. A partida foi disputada em Moça Bonita, estádio do Bangu, diante de um público muito reduzido. No fim das contas, os gols saíram apenas na reta final do segundo tempo, e o placar terminou empatado em 1 a 1. O Fluminense saiu na frente com a veterana Raquel Fernandes — ex-Grêmio e Seleção Brasileira — que marcou contra sua antiga equipe. Mas o Grêmio reagiu e arrancou o empate com a zagueira Brito.