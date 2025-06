Flamengo se reapresenta e inicia preparação para o Mundial de Clubes

Elenco rubro-negro volta aos treinamentos, no Ninho do Urubu, após três dias de folga e aguarda por Jorginho, que chega nesta sexta (6)

Após três dias de folga, o elenco do Flamengo se reapresentou, na tarde desta quinta-feira (5), no Ninho do Urubu e deu início à preparação para o Mundial de Clubes, que acontece nos Estados Unidos. Assim, a delegação embarca na próxima quarta-feira para a disputa do torneio da Fifa.

Dessa forma, o técnico Filipe Luís comandou a atividade, em campo reduzido, visto que 10 jogadores estão com suas seleções na Data Fifa. Entre eles, Gerson, Wesley, Léo Ortiz, Alex Sandro e Danilo no Brasil; Matheus Gonçalves e João Victor no Brasil Sub-20; Arrascaeta e Varela no Uruguai e Plata no Equador. Este último volta ao país nesta sexta (6) para recuperação de uma lesão no joelho direito.