Flamengo anuncia contratação de Jorginho

O Flamengo, enfim, anunciou a contratação do volante Jorginho, que estava no Arsenal. Depois de desembarcar no Rio de Janeiro na manhã desta sexta-feira (6), o jogador realizou os exames médicos e assinou contrato até julho de 2028 com o clube carioca. Ele vestirá a camisa 21 pelo Rubro-Negro e sua apresentação acontecerá no sábado (7), no Ninho do Urubu.