Finlândia x Holanda: onde assistir, escalações e arbitragem

Seleções se enfrentam pela 3ª rodada do Grupo G das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026

Uma das seleções mais tradicionais do futebol europeu quer voltar a disputar a Copa do Mundo. Neste sábado (7), a Holanda visita a Finlândia, às 15h45 (de Brasília), no Estádio Olímpico de Helsinque, pela 3ª rodada do Grupo G das Eliminatórias para o Mundial de 2026. Após a eliminação nas quartas de final da Liga das Nações, os holandeses dão o primeiro passo em busca de uma vaga no torneio.

Como chega a Finlândia

A Finlândia chega embalada após uma vitória e um empate nas duas primeiras rodadas do Grupo G das Eliminatórias. Assim, a seleção quer aproveitar a vantagem de jogar em casa para arrancar pontos da Holanda e seguir firme na briga pela parte de cima da tabela. No momento, a equipe está na segunda posição, com quatro pontos, dois a menos que a líder Polônia, única com 100% de aproveitamento na chave.

Dessa maneira, os finlandeses apostam no início promissor de trabalho do técnico Jacob Friis. Os principais nomes da Finlândia são o goleiro Hradecky e o atacante Teemu Pukki.

Como chega a Holanda

Por outro lado, a Holanda chega para essas Eliminatórias após a eliminação nos pênaltis para a Espanha nas quartas de final da Liga das Nações. Dessa forma, os holandeses agora apostam todas as suas fichas na classificação para a Copa do Mundo de 2026 e fazem sua estreia no Grupo G.