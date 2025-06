Filho de Ancelotti se junta à comissão técnica da Seleção Brasileira

Davide Ancelotti chegará em São Paulo no final de semana e será auxiliar do pai, no comando do Brasil durante o ciclo da Copa de 2026

A Seleção Brasileira terá um novo membro em sua comissão técnica para o jogo contra o Paraguai. Afinal, Davide Ancelotti, filho do treinador Carlo Ancelotti chegará a São Paulo no fim de semana e se juntará a equipe do italiano no comando do Brasil. Ele tem 35 anos e será um dos auxiliares da Canarinho enquanto o comandante estiver no cargo.