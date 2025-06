Ex-Boca Juniors, Retegui tem nome especulado no Milan

De acordo com o canal de televisão italiano Sky Sport, o atleta que fez somente um biênio pelo clube de Bergamo interessa ao Milan . Em especial, por conta do processo de reformulação que vive a representação milanista diante da volta do técnico Massimilano Allegri.

A temporada 2024/2025 na Atalanta foi de grande aproveitamento por parte do atacante argentino naturalizado italiano Mateo Retegui. Não por acaso, o dono da artilharia do Campeonato Italiano com 25 gols (seis a mais do que o vice-artilheiro, Moise Kean) tem seu nome ligado a um gigante do futebol mundial.

Neste momento, o plantel do Milan conta apenas com Santiago Giménez como nome de maior prestígio na função. De maneira semelhante a Retegui na Atalanta, mas em menor amostragem, o mexicano contribuiu com seis gols e deu três assistências em 19 compromissos. Por outro lado, figuras como Luka Jovic e Tammy Abraham, que já estavam no elenco, pouco mostraram no mesmo espaço de tempo e não devem continuar para 2025/2026.

Cenário desfavorável

Com esse cenário, a ideia do Milan é trazer uma figura de peso para promover maior variedade de alternativas para Allegri. Mesmo que a situação, diante das apresentações do atleta com formação na base do Boca Juniors, exija considerável grau de investimento. Só para ilustrar, com base no portal de avaliação Transfermarkt, o valor de mercado que o ítalo-argentino possui é de 45 milhões de euros (R$ 288 milhões).

Além do aspecto financeiro, o calendário pode pesar de maneira negativa para o avante optar por uma mudança nesse sentido. Isso porque, enquanto o Milan não terá nenhuma competição de nível europeu na próxima temporada, a Atalanta se classificou para a Liga dos Campeões da Europa.