Detalhes na chamada Globo para o Mundial de Clubes ganham a atenção de torcedores

Torneio inédito da Fifa estreia no próximo dia 14, mas os brasileiros só vão a campo no domingo, dia 15, com os jogos de Palmeiras e Botafogo

A chamada da Globo para Copa do Mundo de Clubes da Fifa segue repercutindo um mês após sua divulgação oficial. Isso porque torcedores seguem debatendo os elementos narrativos que exaltam a presença dos brasileiros, enquanto insinua, com sutileza, provocações a clubes ausentes. A emissora prepara uma cobertura completa do torneio que se inicia no próximo dia 14, nos Estados Unidos.

Os brasileiros Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras evidentemente ganharam destaque nas imagens, com as respectivas conquistas que garantiram suas classificações. A narração evidenciou a grandiosidade do torneio e garantiu que 2025 é, sim, ano de Copa do Mundo.