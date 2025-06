Cuca revela conversa com Dudu antes de acerto e revela expectativa: ‘Vai ser referência’

Antes de chegar no Atlético Mineiro , Dudu teve uma conversa com o técnico Cuca. O treinador, que já tinha trabalhado com o atacante em outros clubes, revelou em entrevista à Radio 98FM, de Belo Horizonte, que eles conversaram antes do acerto.

Assim, a conversa aconteceu logo após o afastamento do jogador no Cruzeiro. Cuca, por sua vez, procurou entender a situação do atleta na Raposa e também ver a possibilidade de transferência. O treinador comandou o jogador quando ele passou pelo Cruzeiro entre 2010 e 2011 e também no Palmeiras nas temporadas 2016 e 2017.

“O Dudu foi meu jogador no Cruzeiro, emprestamos ele para o Coritiba. Ele rodou, depois foi meu jogador no Palmeiras, foi o capitão naquela conquista do Brasileiro de 2016. E agora ele estava com problema, conversei com ele, jogamos aberto até com o próprio Cruzeiro, que entendeu que era o melhor para todos. Eu tenho uma convicção que ele vai fazer um grande trabalho aqui e vai ser uma referência”, contou.