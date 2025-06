Corinthians vai analisar risco jurídico em provável mudança de Nike para Adidas

O Corinthians analisa a proposta da Adidas para iniciar uma parceria a partir de 2026. Antes disso, o clube precisa resolver o vínculo atual com a Nike. Para isso, o departamento jurídico entrará em ação para avaliar os riscos legais envolvidos na possível mudança.

O contrato com a Nike vai até 2029 e a empresa já manifestou o desejo de seguir com o Timão. No entanto, precisará melhorar os termos do acordo. No fim do ano passado, a Nike renovou o contrato de forma automática e unilateral. Mesmo com esse interesse em permanecer, a diretoria corintiana avalia a possibilidade de rompimento para manter ativa a negociação com a Adidas.