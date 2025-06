Corinthians rompe com empresa responsável por biometria facial

Bepass tinha feito acordo com Augusto Melo para realizar implementação do sistema de reconhecimento facial

O Corinthians rescindiu nesta sexta-feira (6) o contrato com a Bepass S.A. A empresa tinha firmado um acordo com o presidente afastado Augusto Melo para implementar o sistema de reconhecimento facial na Neo Química Arena. Contudo, o afastamento do mandatário fez com que o clube estudasse outras opções.

A rescisão do contrato não gerará qualquer ônus para a instituição. Em nota oficial, o Corinthians agradeceu pela compreensão e destacou que o rompimento aconteceu de forma amigável. Já a Bepass, por sua vez, explicou que foi informada pela nova diretoria sobre a existência de um parceiro anterior já envolvido no desenvolvimento do sistema.