Conheça o Auckland City , do Grupo C do Mundial de Clubes

O time integra o Grupo C do Mundial e vai enfrentar o peso pesado Bayern de Munique, o tradicional Benfica e o gigante sul-americano Boca Juniors.

O Auckland City chega ao Mundial de Clubes da Fifa 2025 com o status de recordista de participações e o orgulho de representar a Oceania. Com uma história de domínio absoluto em seu continente, o time neozelandês busca surpreender as potências mundiais e provar a evolução do futebol na região.

Jogos do Auckland City no Mundial 15/6 – 13h (horário de Brasília) Bayern de Munique x Auckland City – em Cincinnati

Como o Auckland City se classificou

O Auckland City se classificou para o Mundial de Clubes 2025 devido ao seu domínio contínuo na Oceania. Eles garantiram a vaga como o campeão da OFC Champions League de 2024.

Além disso, a Fifa estabeleceu que o Auckland City seria o representante da OFC por ser a equipe com o melhor desempenho e maior pontuação no ranking quadrienal da OFC Champions League no período de qualificação, devido a uma sequência impressionante de títulos continentais. Eles venceram a competição várias vezes consecutivas, o que lhes garantiu uma liderança inabalável no ranking da confederação.

Destaques do Auckland City

O Auckland City conta com uma mescla de jogadores experientes e talentos que se destacam no cenário da Oceania. No gol, a confiança de Conor Tracey, no meio-campo, o espanhol Gerard Garriga com sua visão de jogo, e no setor ofensivo, a experiência de Ryan De Vries. Ele já foi a principal referência no ataque e o jogador mais propenso a criar e finalizar as jogadas. Contudo, Myer Bevan é o titular hoje e, inclusive, foi quem marcou os dois gols na final da OFC Champions League.