Com escassez de opções do meio para frente, Roger sofre para escalar o Inter

Roger Machado precisará encontrar soluções no Inter para o último jogo antes da paralisação na temporada para a disputa do Mundial de Clubes. Afinal, o elenco sofre com escassez de opções do meio para frente no duelo com o Atlético, que ocorrerá no dia 12 de junho. São pelo menos quatro desfalques para o embate pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Isso porque Alan Patrick cumprirá suspensão, além do trio que passou a integrar o departamento médico. Exames de imagem constataram lesão muscular de Borré no abdômen, grave contusão de Fernando no joelho direito, além de fratura no cotovelo esquerdo de Vitinho. Entre o meio de campo e o ataque, as únicas opções certas como titulares são o volante Bruno Henrique e o atacante Wesley. Com isso, há uma larga disputa de cinco jogadores por três vagas no time inicial. Assim, os principais candidatos são Ronaldo, Thiago Maia com características mais defensivas. Bruno Tabata, Gustavo Prado e Óscar Romero são os concorrentes que apresentam qualidades mais ofensivas.