Com a presença do presidente e novidades, Corinthians segue preparação em seu CT

O Corinthians deu sequência nesta sexta-feira (6) aos treinos no CT Joaquim Grava durante a pausa do Brasileirão para a Data Fifa. A atividade contou com as presenças de Gustavo Henrique e do jovem goleiro Gustavo Milani, de apenas 16 anos.

Gustavo Henrique manteve a sequência nos trabalhos de transição física e, desta vez, participou com bola, ao lado dos demais jogadores. Com isso, o técnico Dorival Júnior espera contar com o zagueiro na partida contra o Grêmio, no dia 12, em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro.