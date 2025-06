Colômbia tropeça no Peru e liga alerta nas Eliminatórias da Copa

A Colômbia ficou no empate em 0 a 0 com o Peru, nesta sexta-feira (6), pela sequência da 15ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. O resultado frustra os donos da casa, que, jogando no Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barraquilla, não conseguiram encerrar o jejum de vitórias na competição. Assim, os Cafeteros perdem a oportunidade de ultrapassar o Brasil na tabela, permanecendo na sexta posição, com 21 pontos. Já o Peru praticamente dá adeus às suas já escassas chances de classificação à Copa do Mundo.

Primeiro tempo

Jogando perante seu torcedor, a Colômbia foi quem tomou as rédeas do jogo. No entanto, a equipe não conseguia criar chances claras, abusando dos chutes de longe. Foi também em finalização de longa distância que o Peru teve sua primeira tentativa.