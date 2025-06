Brasil x Arábia Saudita, sub-20: onde assistir e escalações

Este será o segundo teste de Ramon Menezes nesta Data Fifa. Na quinta-feira (05), o Brasil empatou sem gols contra a Islândia. A Arábia Saudita, que também participará do torneio no Chile, entrou em campo e perdeu para a Colômbia por 2 a 1.

Onde assistir

A partida não terá transmissão para o Brasil.

Como chega o Brasil

Depois do primeiro teste após a conquista do Sul-Americano Sub-20, o Brasil vai em busca da primeira vitória nesta preparação. Os jogos são importantes para Ramon Menezes, já que a Seleção está no grupo da morte no Mundial, junto com México, Espanha e Marrocos.

Como chega a Arábia Saudita

Os Falcões Verdes também se preparam para a competição do segundo semestre. Após a derrota na primeira partida, o foco é conseguir um resultado positivo neste sábado. Os sauditas estão no grupo junto com Colômbia, Nigéria e Noruega no Mundial.

BRASIL X ARÁBIA SAUDITA

Amistoso internacional Sub-20

Data: 07/6/2025, às 12h (de Brasília)

Local: Estádio 30 June Air Defence, em Cairo (EGI)

BRASIL: Felipe Longo; JP Chermont, Iago, João Victor e Leandrinho; Rayan Lucas, Bidon e João Cruz; Rayan, Gustavo Prado e Deivid Washington. Técnico: Sebastián Beccacece.

ARÁBIA SAUDITA: Al Ghamdi; Al Gulaymish, Haroun, Barnawi e Aman; Al Yuhaibi, Al Ghamdi, Al Harbi e Al Shamrani; Haji e Al Raqwani. Técnico: Khaled Al Atwi.