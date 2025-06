Brasil chega em São Paulo e inicia preparação para duelo contra o Paraguai

Ancelotti terá quatro treinos antes do próximo duelo da Seleção, que pode garantir a Canarinho na próxima Copa do Mundo

A delegação desembarcou por volta das 9h no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Já nesta sexta (06/6), os jogadores vão fazer um treinamento de portões fechados para a imprensa, no CT Joaquim Grava, casa do Corinthians. Apenas atletas que não começaram a partida contra os equatorianos vão a campo, enquanto os titulares farão um trabalho regenerativo.

O Brasil fará mais três treinamentos com o elenco completo visando o jogo contra o Paraguai e Ancelotti fará uma mudança que é certa. Afinal, Raphinha, que não enfrentou o Equador por estar suspenso, volta ao time. A tendência é que o jovem Estêvão perca o lugar na equipe titular.

Com 22 pontos, o Brasil segue na quarta colocação na tabela das eliminatórias e corre risco de ser superado pela Colômbia, que recebe a seleção peruana neste sexta-feira (06/6), em Barranquilla. Além disso, a Seleção também depende do mesmo confronto para saber se terá chances de conseguir uma vaga antecipada na próxima Copa do Mundo. Aliás, até o momento, só a Argentina, líder com 34, está garantida no Mundial e também já conquistou o título simbólico das eliminatórias.

