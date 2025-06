Bragantino x São Paulo, pelo Brasileirão Feminino: onde assistir, escalações e arbitragem

O São Paulo volta à atividade pelo Brasileirão Feminino na tarde deste sábado (07), às 17h. O Tricolor visita o Bragantino, em Santana de Parnaíba, pela 13ª rodada do torneio, a primeira após a pausa para a Data Fifa.

As Soberanas chegam com a possibilidade de garantir a classificação para a próxima fase. O São Paulo ocupa a terceira colocação na tabela, com 24 pontos. Já o Massa Bruta tenta a manutenção na zona de classificação, já que está na oitava posição, com 16 pontos.