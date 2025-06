Andrey Santos se declara ao Vasco e elogia Diniz: ‘Encaixaria com o meu futebol’

Jovem do Chelsea revela vontade de trabalhar com o treinador do Cruz-Maltino e cita música que mais gostava quando ouvia em São Januário

No segundo tempo do empate, sem gols, entre Brasil e Equador, uma cria da Colina entrou em campo, na estreia do técnico Carlo Ancelotti. Trata-se de Andrey Santos, que vive sua melhor fase no futebol europeu, com a camisa do Strasbourg, da França, porém guarda no coração a cruz de malta e a paixão pelo Vasco.

As boas atuações também chamaram a atenção do técnico Enzo Maresca, do Chelsea, que o convocou para a disputa do Mundial de Clubes, a partir do dia 14. O atleta de 21 anos, agora, retornará ao clube inglês para, enfim, fazer parte do elenco dos Blues. Na última temporada, foram 15 participações diretas em gols em 34 partidas. Nesse sentido, ele marcou onze gols e deu quatro assistências