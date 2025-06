América-MG x Ferroviária: onde assistir, escalações e arbitragem

América Mineiro e Ferroviária entram em campo na tarde deste sábado (07), às 16h, em busca de dias melhores dentro da Série B. A partida acontece no Estádio Independência, em Belo Horizonte, e é válida pela 11ª rodada da competição.

As equipes estão separadas por apenas um ponto na tabela. O Coelho é o 12º colocado, com 13 pontos. Já a Locomotiva vem logo atrás, na 13ª posição, com 12 pontos. Uma vitória pode significar um salto entre os dez primeiros da tabela.