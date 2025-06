Aliados de Augusto Melo movem ação contra o Corinthians; entenda

Membros da Comissão de Ética e secretária do CD também foram à Justiça contra Stábile e Romeu Tuma Jr para que presidente retome as funções

Aliados do presidente afastado Augusto Melo processaram o Corinthians , Osmar Stábile e Romeu Tuma Jr. em busca de devolver o mandatário à presidência do clube. Os conselheiros Mario Mello, Ronaldo Tomé, Maria Ocampos e Peterson Ruan, aliás, entraram em uma ação conjunta para que os atos do último sábado (31) sejam válidos. A informação inicial foi da “CNN”.

O documento, afinal, exige empossamento de Maria Ângela de Souza Ocampos como presidente interina no lugar de Tuma. Além disso, validar juridicamente a decisão de Ocampos sobre a recondução de Augusto Melo ao cargo de presidente, mesmo com a derrota no pleito realizado entre os conselheiros.

“Ocorre que os Srs. Romeu Tuma Júnior e Osmar Stabile se negaram a cumprir as determinações da Presidenta Interina do Conselho Deliberativo. O que ensejou um lastimável episódio para a história do Corinthians, envolvendo intervenção policial. O Sr. Osmar Stabile se recusou a ceder a sala em que funciona a Presidência da Diretoria na sede do Corinthians para a recondução do Sr. Augusto Melo ao seu cargo, para o qual foi democraticamente eleito e ilegalmente afastado”, diz o processo.

No último sábado, Ocampos esteve com Augusto Melo na sala da presidência do clube, no Parque São Jorge, para referendar a volta do presidente afastado. No entanto, Osmar Stabile, atual mandatário corintiano, se recusou a deixar a cadeira e não reconheceu a decisão.

Nota de Augusto Melo

“Essa ação distribuída nesta sexta-feira não tem relação nenhuma com Augusto Melo. Foi uma ação movida pelos membros da Comissão de Ética do Sport Club Corinthians Paulista”