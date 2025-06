Alexsandro comemora atuação em estreia pelo Brasil: ‘Para quem duvidava’

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Foi um jogo muito bom individualmente. Pude mostrar para quem tinha dúvidas do que sou capaz. Ainda tem muita coisa para mostrar e evoluir “, disse Alexsandro.

“É uma honra ser convocado por ele. Jogar. Ele passou essa confiança. Mais que nada, tenho que dar a resposta em campo por ele, pelo Brasil, por todo o povo que confia na gente. Estou muito feliz por isso. Quero dar continuidade. Foi um passo importante não só para mim, mas para nós como equipe. Esse ponto que a gente fez hoje não foi ruim, porque era um time muito difícil, qualificado, num campo difícil”, completou o zagueiro.

Contudo, além da grande atuação, o defensor também protagonizou outro lance inusitado. No primeiro tempo, uma das bandeirinhas de escanteio caiu em campo e um funcionário do estádio e o delegado da partida não conseguiram colocá-la no lugar. Coube ao zagueiro sair da defesa e resolver o problema.

“Aquela cena com a bandeira, é algo meu. Eu gosto de ajudar. Vi que eles estavam com dificuldade. Então vim de longe para poder jogar, puder colocar a bandeira no lugar. Gosto de ajudar o próximo. Não colocava guarda-sol na praia. Mas já cavei muita sapata para hoje estar estável para poder ajudar não só o pessoal da bandeira, mas dentro de campo também”, brincou Alexsandro.