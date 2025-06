Alex Sandro exalta ‘espírito de sacrifício’ do Brasil contra o Equador

Apesar da atuação abaixo do esperado, os jogadores e comissão técnica da Seleção Brasileira saíram satisfeitos de Guayaquil com o 0 a 0. O resultado foi valorizado nas palavras do treinador Carlo Ancelotti e também depois do jogo, como foi o caso de Alex Sandro. O lateral-esquerdo ressaltou o ”espírito de sacrifício” da equipe para conquistar um ponto fora de casa.